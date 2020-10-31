РИАМО - 31 окт. ГУ ЗАГС Московской области наделяется полномочиями по принятию решений о переводе органов ЗАГС на режим работы по предварительной записи, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенного на сайте правительства региона.

«Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области осуществляет деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния с соблюдением санитарных норм», - отмечается в документе.

Торжественная регистрация брака должна быть организована с соблюдением ограничений по коронавирусной инфекции.

Записаться в ЗАГС можно будет через портал госуслуг и по телефонам отделов ЗАГС. Также работает телефон горячей линии для консультаций: 8(495) 694-18-64.

Постановление вступает в силу со 2 ноября.

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет введут в Подмосковье со 2 ноября, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

- Более 1 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Также из стационаров города выписано 1310 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.