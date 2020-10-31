РИАМО - 31 окт. В Подмосковье в зависимости от эпидобстановки будут принимать решение о предоставлении государственных и иных услуг в МФЦ по предварительной записи, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Решение о переводе МФЦ на такой формат работы будет принимать министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья во взаимодействии с главами городских округов.

Предварительная запись может осуществляться с помощью портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, а также по телефону единого контакт-центра губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.

Данное постановление вступает в силу со 2 ноября.

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет введут в Подмосковье со 2 ноября, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

- Более 1 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Также из стационаров города выписано 1310 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.