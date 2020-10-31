РИАМО - 31 окт. В Московской области министерство социального развития региона наделено правом решать вопрос о приостановлении деятельности или переводе на сменный режим работы подведомственных госучреждений, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенного на сайте правительства региона.

Также министерство социального развития Подмосковья вправе принимать решение о переводе подведомственных госучреждений или собственных территориальных управлений на работу по предварительной записи.

Такие меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Данный документ вступит в силу 2 ноября.

Кроме того, со следующей недели в регионе все жители старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны будут обязательно соблюдать самоизоляцию. При этом они смогут гулять и ходить в магазин за продуктами.

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет введут в Подмосковье со 2 ноября, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

- Более 1 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Также из стационаров города выписано 1310 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.