РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 окт. Схемы движения четырех автобусных маршрутов изменят в подмосковном Красногорске с 1 ноября, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«В связи с временным перекрытием поворотов с Ильинского шоссе на улицу Вокзальную, а также с улицы Заводская в сторону Красногорска, с 1 ноября по 1 декабря будут изменены схемы 4 автобусных маршрутов», - говорится в сообщении.

Изменения коснутся маршрута №31 «Красногорск (станция Павшино) — Захарково», №41 «Красногорск (станция Павшино) — Николо-Урюпино», №49 «Красногорск (станция Павшино) — поселок Истра (62-я больница)» и №209к «Красногорск (микрорайон Южный) — Москва (метро «Тушинская»)».

«Левый поворот с улицы Заводская закрыт. Время в пути у пассажиров, следующих до метро «Тушинская», увеличится на 4 минуты», - добавляется в материале.

Пассажиры, следующие до станции МЦД-2 Павшино, смогут выйти на Ильинском шоссе либо доехать до станции МЦД-2 Пенягино.