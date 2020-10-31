РИАМО - 31 окт. В Московской области со 2 ноября будет введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Самая сложная ситуация на койках – это 65+.Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что обязательно должен быть самоконтроль, дисциплина.

Согласно постановлению губернатора, обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет будет действовать до 15 ноября включительно.

Мера также будет распространяться на людей, имеющих хронические заболевания.

В то же время режим самоизоляции не будет обязательным для руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

Кроме того, мера не коснется работников здравоохранения, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по Московской области.

Также, согласно документу, министерство здравоохранения Московской области должно будет обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для вышеуказанных граждан в период с 2 ноября по 15 ноября.

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет введут в Подмосковье со 2 ноября, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

- Более 1 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Также из стационаров города выписано 1310 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.