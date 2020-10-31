РИАМО - 31 окт. Народный артист России, уроженец и почетный гражданин Орехово-Зуева Виктор Сухоруков обратился к своим землякам и призвал их носить маски и перчатки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Надевайте маски, перчатки. Сохраняйте себя, своих близких и родных. И пусть город Орехово-Зуево будет лидером по количеству здоровых жителей», - сказал Сухоруков.

Он отметил, что сегодня есть много тех, кто отрицает опасность Covid-19, но она на самом деле есть. Болезнь «атакует человечество», поэтому нужно выполнять меры предосторожности.

С начала пандемии коронавируса в Подмосковье выявили свыше 86 тысяч случаев инфицирования, выздоровело более 64 тысяч пациентов, скончались более 1,5 тысячи человек с подтвержденным Covid-19.

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет введут в Подмосковье со 2 ноября, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

- Более 1 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Также из стационаров города выписано 1310 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.