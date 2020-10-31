РИАМО - 31 окт. В Москве за минувшую неделю возвели восемь домов по программе реновации, для участников программы введено 1,1 тысячи квартир, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что новостройки находятся в семи районах города. Суммарная жилая площадь квартир в новых домах по реновации составляет порядка 64 тысяч квадратных метров.

«Таким образом, с момента запуска программы реновации мы уже ввели в эксплуатацию 75 домов, большая часть которых передана под заселение. В настоящее время строится и проектируется еще 259 домов на 4,3 миллиона квадратных метров», – сказал Бочкарев.

По его словам, на сегодняшний день в мегаполисе в работе находятся 464 стартовые площадки для программы реновации.

Программа реновации жилфонда столицы была утверждена в 2017 году. В нее попали 5174 дома. По данной программе будут расселены свыше 350 тысяч квартир.