РИАМО - 31 окт. В Подмосковье по решению родителей дети могут на время не посещать очные занятия в школе, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Возможность оставить детей дома введена, чтобы обезопасить пожилых людей и лиц из группы риска, проживающих со школьниками», - написала Каклюгина на своей странице в соцсети Instagram.

Чтобы временно перевести ребенка на удаленку, нужно обратиться к классному руководителю. Время, которое ребенок будет проводить дома, устанавливает сам родитель по согласованию с администрацией школы.

Учителя будут проверять работы, которые ученики выполняют дома, и выставлять оценки. Порядок выставления оценок необходимо уточнить у классного руководителя. Новый материал и домашнее задание можно будет получать через Школьный портал.

По просьбе родителей школа может организовать онлайн-консультации для учеников, оставшихся дома.

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31 ОКТЯБРЯ

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Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

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- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.