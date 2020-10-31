РИАМО - 31 окт. Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали кражу автомобильных колес на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«С заявлением о краже четырех колес на литых дисках в полицию обратился собственник ВАЗ 2109, припарковавший свой автомобиль на стоянке торгового центра. Изучив запись с камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», правоохранители установили марку и госномер транспортного средства, в багажник которого похититель сложил украденные колеса, после чего скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось выйти на подозреваемого, похищенные колеса обнаружены. Злоумышленник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Камеры системы «Безопасный регион», установленные в муниципалитетах Подмосковья, помогают оперативно раскрывать преступления. Действенность данной системы, ее огромные возможности – на лицо», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Он уточнил, что видеонаблюдение в общественных местах, как правило, способствует адекватному поведению граждан и предотвращению преступлений.