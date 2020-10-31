РИАМО - 31 окт. С начала текущего года в Москве были решены проблемы около 2,6 тысячи обманутых дольщиков, в городе ввели в эксплуатацию 20 проблемных домов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Одним из важнейших событий года стал ввод в эксплуатацию в октябре оставшихся пяти корпусов первой очереди жилого комплекса «Царицыно» на 1210 квартир. Сейчас ведется достройка второй очереди домов этого ЖК, ключи от которых ждут около 3 тысяч человек», - сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в мегаполисе в этом году возвели шесть корпусов первой очереди «Марьино град», семь корпусов «Спортивного квартала», дом в Новых Черемушках и один корпус жилого комплекса Sky House.

По его словам, на данный момент в Москве по всем объектам, которые нужно достроить в рамках решения проблем дольщиков, определен механизм завершения работ.

«Всего с 2011 года ключи от своих квартир получили более 18 тысяч дольщиков», - подчеркнул заммэра.