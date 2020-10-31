РИАМО - 31 окт. Мини-вокзал на базе транспортно-пересадочного узла «Черкизово» планируют построить в Москве весной 2021 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мини-вокзал строится на базе ТПУ «Черкизово», будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать третий путь на МЦК», - сказал Бочкарев.

По его словам, новый вокзал поможет разгрузить Курский вокзал, тем самым облегчив присоединение к нему МЦД-2 и будущего МЦД-4.

Заммэра отметил, что на данный момент ведется строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК, также возводят две пассажирские платформы для остановки поездов дальнего следования.