РИАМО - 31 окт. За минувшие сутки в стационары Москвы доставили 1070 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб столицы.

Также из стационаров города выписано 1310 пациентов. Таким образом, количество выписанных превысило число госпитализированных пациентов на 22,4%.

«В столице подтверждено 4952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. <…> 12,6% среди заболевших - дети, 43,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30% – от 46 до 65 лет, еще 9,8% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все новые пациенты, а также те, кто сними близко контактировал, на данный момент уже находятся под наблюдением врачей.

В общественных местах и пассажирском транспорте мегаполиса следует соблюдать масочно-перчаточный режим.

В мегаполисе с начала пандемии зафиксировано 424 148 случаев коронавируса, умерли 6768 пациентов с подтвержденным Covid-19, вылечились после инфекции 311 450 человек.

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет введут в Подмосковье со 2 ноября, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную

- Более 1 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Также из стационаров города выписано 1310 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 18 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 4 952.

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.