РИАМО - 31 окт. Дублер Люблинской улицы появится в Москве, данный проект получил положительное заключение Москомэкспертизы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новая трасса разгрузит юго-восточный сектор города, обеспечит новыми маршрутами районы Печатники, Люблино, Марьино, Южнопортовый и даст импульс для редевелопмента промзон «Южный порт» и «Люблино», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что трасса пройдет от Третьего транспортного кольца до развязки МКАД - Бесединское шоссе. Ее протяженность составит 15 километров, дорога будет трехполосной.

По его словам, дублер Люблинской улицы планируют построить за три года.