РИАМО - 31 окт. За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 4952 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в мегаполисе выявили 424 148 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе скончались 55 пациентов, выздоровели и выписались 3634 человека. С начала пандемии умерли 6768 заболевших, врачи вылечили 311 450 человек.

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.