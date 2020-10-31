РИАМО - 31 окт. На станцию «Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена на следующей неделе подадут напряжение, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На станцию «Улица Народного Ополчения» на следующей неделе подадут напряжение в тягово-понизительной подстанции по постоянной схеме», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что станция «Улица Народного Ополчения» входит в западный участок БКЛ. Всего в состав данного участка входят четыре станции: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Терехово» и «Кунцевская».

По его словам, готовность участка на данный момент составляет 60%. А завершить строительство участка БКЛ планируется в конце 2020 года.