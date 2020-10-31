РИАМО - 31 окт. Ученики 4-11-х классов столичных школ могут подать заявку на олимпиаду по робототехнике, зарегистрироваться можно до 18 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Командную олимпиаду проведут в три этапа.

«Первый, осенний, пройдет в режиме онлайн. Его участникам нужно собрать робота, снять видео, на котором он выполняет задание, и прислать ролик жюри. Регистрация и прием материалов будут проходить до 18 декабря на сайте олимпиады. Здесь же можно ознакомиться с правилами участия, заданиями и материалами для подготовки», - говорится в сообщении.

Зимой в ресурсных центрах города проведут отборочный этап, его победители будут участвовать в финале, который запланирован на февраль.

Олимпиаду проведут в трех возрастных категориях. Команда, участвующая в состязаниях, может состоять из одного-двух участников и тренера. Задания олимпиады не предполагают ограничений по использованию оборудования и материалов для изготовления робота, это позволяет стать участником любому кружку робототехники.

В мегаполисе активно развиваются разнообразные проекты по образовательной робототехнике. В городских школах и центрах допобразования есть кружки робототехники и конструирования. Занятия по данному предмету также проводят в ряде учебных заведений в рамках уроков технологии.

Еще в городе проходят робототехнические соревнования: Всероссийская олимпиада по технологии, Московская олимпиада школьников по робототехнике, олимпиада Центра педагогического мастерства по робототехнике, «Турнир двух столиц».