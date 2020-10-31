РИАМО - 31 окт. Возгорание произошло в квартире и на двух балконах жилого дома в Юго-Восточном округе столицы, пожар потушили, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В 03:32 в субботу поступила информация о возгорании по адресу: Москва, улица 2-я Синичкина, дом 22.

«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание квартиры и двух балконов на четвертом этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В ходе тушения возгорания пожарные спасли четырех человек. Кроме того, из дома вывели 13 человек.

В 04:08 возгорание удалось локализовать, а в 04:13 пожар потушили. Информация о пострадавших при возгорании не поступала.