РИАМО - 31 окт. За минувшие сутки в Москве скончались 55 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперштаб.
С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.
Ранее заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в поликлиниках Москвы вакцина от Covid-19 может появиться в ближайший месяц.
На сегодняшний день в мегаполисе проводят пострегистрационное клиническое исследование вакцины против коронавирусной инфекции. Данное исследование проходит 180 дней. Ранее уже провели две стадии клинических исследований препарата.
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Текстовая трансляция
31 ОКТЯБРЯ
- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.
- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.
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