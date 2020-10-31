РИАМО - 31 окт. За минувшие сутки в Москве скончались 55 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперштаб.

С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

Ранее заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в поликлиниках Москвы вакцина от Covid-19 может появиться в ближайший месяц.

На сегодняшний день в мегаполисе проводят пострегистрационное клиническое исследование вакцины против коронавирусной инфекции. Данное исследование проходит 180 дней. Ранее уже провели две стадии клинических исследований препарата.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.