РИАМО - 31 окт. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3634 пациента, всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.

В общественных местах и транспорте города обязательно нужно соблюдать масочно-перчаточный режим. За нарушение данных требований предусмотрен штраф.

Весь общественный транспорт столицы дезинфицируют в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Так, с весны в метрополитене провели свыше 2 тысяч дезинфекций.

Горожанам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, следует соблюдать домашний режим. Большинство мероприятий в рамках программы «Московское долголетие» перевели в онлайн.

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Текстовая трансляция

31 ОКТЯБРЯ

- 55 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 6768 пациентов с Covid-19.

- Еще 3634 человека вылечились от Covid-19 в Москве. Всего в городе выздоровели после заболевания 311 450 человек, сообщает оперштаб Москвы.