РИАМО - 31 окт. До конца текущего года на улицах Москвы установят около 50 тысяч «умных» фонарей, в ближайшие пять лет все городские уличные фонари оборудуют специальными контролерами, то есть они станут «умными», сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых «умных» фонарей», - сказал заместитель мэра.

По его словам, в светильники на улицах мегаполиса встраиваются специальные контроллеры - платы, которые передают сигнал в Центр управления сетями.

Он пояснил, что благодаря платам городские диспетчеры могут дистанционно управлять освещением Москвы. Так, из центра можно регулировать яркость освещения, а еще проверять напряжение, знать, горит фонарь на данный момент или погас.

Бирюков отметил, что вся информация о нарушении освещения поступает диспетчеру в режиме реального времени. А специалист при получении сигнала о неисправности фонаря сразу же направляет на место бригаду для устранения неполадки.

Заммэра добавил, что на сегодняшний день на центральных улицах, вылетных магистралях и участках МКАД в столице работают порядка 70 тысяч «умных» фонарей, их доля составляет около 11% от общего числа светильников в мегаполисе.

Еще в Москве опоры освещения оборудуют радиометками, которые помогают собрать сведения о фонарях.

«В этом году будет установлено почти 85 тысяч беспроводных идентификаторов. Благодаря им специалисты смогут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен», - заключил Бирюков.