РИАМО – 31 окт. Еще два пункта по раздаче термонаклеек с QR-кодом для людей с деменцией планируется открыть в Москве в ближайшее время, сейчас в столице функционируют два отделения, сообщил РИАМО сотрудник информационной службы фонда «Альцрус».

С помощью QR-кода на наклейке можно идентифицировать человека и помочь ему вернуться домой. ​

«В настоящее время в столице работают два пункта выдачи термонаклеек, но мы планируем открыть еще два. Все усложняется эпидемиологической ситуацией, и мы выбираем наиболее удобную локацию», - сказал собеседник агентства.

По его словам, получить термонаклейку можно бесплатно каждый понедельник и четверг с 11:00 до 17:00. ​

Сейчас работают пункты по раздаче термонаклеек в районе станций метро «Бабушкинская» и «Полежаевская». До конца марта в Москве планируют раздать 500 наклеек.