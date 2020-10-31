РИАМО - 31 окт. Жителей Москвы и Московской области в субботу ожидает теплый день без осадков, температура может подняться до плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в этом день будет в Москве будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла, в Подмосковье - от 5 до 10 градусов тепла.

Северо-восточный ветер разовьет скорость от 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 70%.