РИАМО - 30 окт. Арестанты хозяйственного отряда московского СИЗО №5 «Водник» выступили против перевода к ним актера Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельном ДТП, пишет «Московской комсомолец».

Осужденные заявили, что штатной должности артиста в отряде не существует, поэтому Ефремов сможет стать только разнорабочим и должен будет тяжело трудиться. К этому он не готов, считают члены хозотряда.

«Актера Ефремова нам бы в отряд не особо желательно. Он ни по сантехнике, ни по электрике не сможет ничего сделать. У него нет профессии, которая бы тут пригодилась. Я, скажем, кузнец. А какую ему должность прикажите?» — сказал осужденный Дмитрий.

Кроме того, у актера есть проблемы со здоровьем, поэтому он не сможет, к примеру, носить тяжести или целый день красить.

Один из офицеров ФСИН заявил, что в колонии Ефремову было бы лучше — там он смог бы работать библиотекарем или заведующим в клубе, создал бы театральную студию или школу.

«В колонии легко можно реализовать его проект русского тюремного театра. Всем осужденным было бы там интереснее отбывать наказание, и у самого срок быстро бы пролетел», — считает сотрудник СИЗО.

Ранее СМИ сообщили, что Ефремов хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО. В хозотряде осужденные живут в комнатах, а не в камерах. Каждый вечер у них есть право на звонок домой. Кроме того, у них есть право на свидание с родственниками.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В сентябре Пресненский районный суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы. Позже срок был снижен до 7,5 лет. ​