РИАМО - 30 окт. Депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко заявил, что никто не контролирует, что засыпают в табачную смесь, поэтому под курением кальянов может скрываться употребление наркотиков, сообщает Nation News.
В пятницу в РФ вступил в силу закон о запрете курения кальянов, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе и барах.
Он добавил, что при курении кальяна можно также заразиться туберкулезом.
Депутат уверен, что нововведение поможет избавиться от табачной зависимости у населения, особенно молодежи.
По данным Онищенко, каждый год табачная зависимость забирает более 450 тысяч жизней на 10 лет раньше, чем человек мог бы прожить, не употребляя табак.
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