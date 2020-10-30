РИАМО - 30 окт. Депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко заявил, что никто не контролирует, что засыпают в табачную смесь, поэтому под курением кальянов может скрываться употребление наркотиков, сообщает Nation News.

В пятницу в РФ вступил в силу закон о запрете курения кальянов, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе и барах.

«Надо понимать, что кальяны — это очень хорошая лазейка для употребления наркотиков. Потому что та смесь, которая туда засыпалась, нигде никем не контролировалась. Сами кальяны очень сложны с точки зрения безопасности», — сказал Онищенко.

Он добавил, что при курении кальяна можно также заразиться туберкулезом.

Депутат уверен, что нововведение поможет избавиться от табачной зависимости у населения, особенно молодежи.

По данным Онищенко, каждый год табачная зависимость забирает более 450 тысяч жизней на 10 лет раньше, чем человек мог бы прожить, не употребляя табак.​