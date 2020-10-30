РИАМО - 30 окт. Голкипер столичного «Спартака» и молодежной сборной России Александр Максименко признался, что никогда не скрывал, что симпатизировал в детстве вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, сообщает Газета.ru.

В детстве на видеозаписи Максименко говорит, что хочет стать лучшим вратарем России в составе московского ЦСКА.

«На самом деле болельщиком ЦСКА я никогда не был. Меня все в команде на эту тему подкалывали! Я же сам и увидел ролик впервые в командном чате, Рома Зобнин скинул. На тренировках потом «душили»: «Так вот почему мы в дерби проиграли!» — сказал спортсмен.

Максименко является основным вратарем «Спартака» с 2016 года.​