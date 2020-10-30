РИАМО(БАЛАШИХА) - 30 окт. Мальчика из Балашихи, который жил вместе с отцом в самодельной хижине в лесу, поместили в детский дом «Непоседы», сообщила начальник управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по городскому округу Балашиха Ирина Киоса.

В подмосковной Балашихе полицейские после сообщений от местных жителей обнаружили маленького ребенка, живущего без документов с отцом — 46-летним жителем Средней Азии — в самодельной хижине в лесу. Мальчика доставили в больницу, ранее он не посещал медучреждения и не ходил в школу.

«Сегодня (30 октября-ред.) мальчика, который был вчера обнаружен сотрудниками полиции и проживал без документов, благодаря слаженной работе всех субъектов профилактики был помещен в детский дом «Непоседы». Воспитанники детского дома оказали радушный прием нашему малышу!» — написала Киоса в своем Instagram-аккаунте.

Ранее мальчика проведала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Ребенок рассказал ей о своей жизни в домике и о том, кем он хочет стать, когда вырастет. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, которая также навестила мальчика, поблагодарила всех неравнодушных граждан за передачу ребенку вещей и игрушек.

СК проводит доследственную проверку по факту инцидента. Также ситуация находится на контроле у прокуратуры Московской области.