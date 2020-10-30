РИАМО - 30 окт. Вратарь столичного «Спартака» Александр Максименко ответил телеведущему Дмитрию Губерниеву на критику игры футболиста, сообщает Газета.ru.

«Биатлонным экспертам, конечно, виднее. А так — во всем надо прибавлять, иначе не бывает. Может, кому-то кажется, что я редко играю на выходах, но у нас высоких ребят хватает: все под метр девяносто», — сказал Максименко.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» находится на первой строчке.

В 12-м туре «Спартаком» обыграл «Краснодар», однако в пятницу экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибочным гол красно-белых в ворота противника.​