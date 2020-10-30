РИАМО - 30 окт. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным гол московского «Спартака» в ворота «Краснодара» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

«На 12-й минуте аргентинский форвард Эсекьель Понсе в борьбе с защитником Никитой Черновым нарушил правила, после чего отправил мяч в ворота Матвея Сафонова», — отмечается в материале.

Также судья Владислав Безбродов совершил ошибку и зафиксировал фол со стороны Александра Мартыновича на 65-й минуте матча.

Ранее гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с заявлением, что «Спартак» победил в этом матче только благодаря предвзятому судейству. Главным арбитром в матче был Вячеслав Безбородов, а Кирилл Левников отвечал за систему видеопомощи рефери.​​