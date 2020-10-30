РИАМО - 30 окт. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Instagram-аккаунте пост о связи поколений в семье с фото, где изображена она и ее мать Вера Алентова, народная артистка России​, сообщает Nation News.

Алентова сыграла в фильмах «Москва слезам не верит» и «Ширли-мырли».

«Меньшова рассказала фолловерам трогательную историю, в которой провела параллель между собой, матерью Верой Алентовой и дочерью Тасей», — отмечается в материале.

Меньшова рассказала, что Алентова часто консультируется у дочери по вопросам моды, как раньше маленькая Юлия спрашивала у мамы, идет ли ей этот наряд. Меньшова же просит совета о моде от дочери Таси.



На фото Меньшова стоит позади 78-летней народной артистки России и улыбается. Подписчики актрисы отметили, что обе женщины выглядят очень молодо. Они отметили, будто кажется, что на фото две сестры, а не мама и дочь.​