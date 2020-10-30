РИАМО - 30 окт. В рамках нацпроекта «Культура» до конца года после капитального ремонта в Подмосковье откроются три дома культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Работы ведутся в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске, во дворце культуры «Коломна» и во дворце культуры «Балашиха». Всего на три ДК было направлено более 940 миллионов рублей. Из них из бюджета Московской области — более 773 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Культурно-досуговый центр «Тимоново» построен в 1976 году. Это единственный ДК в бывшем военном городке Тимоново. Капитальный ремонт не производился здесь с момента строительства. В настоящее время идут отделочные работы концертного зала.

Рабочие уже заменили все инженерные коммуникации, укрепили и утеплили фундамент, заменили оконные блоки, установили современную пожарную сигнализацию. После завершения работ здесь откроются новые студии и кружки, новые концертные залы с современным световыми звуковым оборудованием.

Здание дворца культуры «Коломна» находится в эксплуатации без капитального ремонта более 45 лет. В настоящее время в нем завершаются внутренние отделочные работы, монтаж электрических и слаботочных систем, благоустройство территории. Также закупается и монтируется технологическое оборудование зрительного зала. Кроме того, заключены контракты на одежду сцены, мебель, звуковое оборудование, оснащение учебных и административных помещений.

Дворец культуры «Балашиха» построен в 1954 году. В настоящее время на объекте ведутся работы по отделке большого концертного зала, который будет вмещать более 600 человек. Одновременно рабочие монтируют механизмы сцены, световое и звуковое оборудование, принимается и расставляется мебель по кружковым помещениям. Оборудование есть, а кресла уже смонтированы.

Во всех дворцах культуры предусмотрено оснащение и благоустройство территории: озеленение, размещение малых архитектурных форм, освещение, парковочная стойка для велосипедов, стоянка для транспорта.

Благодаря капитальному ремонту во дворцах культуры улучшится качество оказания услуг населению, увеличится охват населения и количество проводимых мероприятий, в том числе на платной основе. Во всех ДК предусмотрено оснащение помещений для маломобильных групп населения.