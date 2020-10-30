РИАМО - 30 окт. Сотрудники столичной Росгвардии оперативно оказали помощь 90-летнему пенсионеру, которому стало плохо на улице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Пожилому мужчине стало плохо, когда он собирался переходить дорогу, он упал на бордюр и сильно ударился головой.

«В этот момент мимо проезжал автопатруль вневедомственной охраны», — отмечается в материале.

Сотрудники Росгвардии поспешили на помощь мужчине и вызвали бригаду медиков.

90-летнего москвича экстренно госпитализировали в одну из городских больниц.