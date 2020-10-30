РИАМО - 30 окт. В подмосковных ТЦ с конца сентября от гриппа привились 72,148 тысячи посетителей и 5,036 тысячи работников объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С конца сентября в крупных торговых центрах Подмосковья проводится массовая вакцинация от гриппа. За это время прививку сделали почти 80 тысяч человек», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Прививочные пункты развернули в 47 торговых центрах региона более чем в 20 городских округах, включая Красногорск, Котельники, Мытищи, Щелково, Королев, Химки и Пушкинский городской округ. Привиться можно бесплатно, однако для этого при себе необходимо было иметь полис обязательного медицинского страхования. Вакцинация от сезонного гриппа в торговых центрах Московской области будет продолжаться.

Жители Подмосковья также прививались в мобильных комплексах, которые действует до конца октября. Привиться от гриппа можно и в городских поликлиниках, но при наличии паспорта или полиса ОМС.