РИАМО - 30 окт. После возобновления транспортного сообщения России с рядом стран в интернете выросло число фиктивных сайтов по продаже авиа- и железнодорожных билетов, а также бронированию отелей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мошеннические сайты выдают себя за известные ресурсы по продаже билетов, заманивая различными скидками и бонусами за покупку. Проверить интернет-сервис на надежность можно в режиме онлайн на сайте ФНС России.

«Фишинговые атаки увеличиваются, так как все больше процессов переводится в онлайн. Гражданам необходимо быть внимательными и бдительными при совершении покупок онлайн, следует стараться заказывать товары и услуги только на официальных сайтах и проверенных платформах», — отметил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

В ведомстве также отмечают, что в период пандемии коронавируса появилось много объявлений о «быстром заработке», которые тоже размещают мошенники. После перехода по ссылке с объявлением запускается вредоносное программное обеспечение, иногда злоумышленники с помощью опросов пытаются уточнить необходимую им информацию о данных банковских карт.

Аналогичным способом мошенники пользуются, рекламируя большой доход на фондовой бирже. На сайте Банка России возможно проверить легального участника финансового рынка на наличие лицензии.