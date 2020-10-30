РИАМО - 30 окт. В октябре новая Всероссийская перепись населения началась в труднодоступных районах страны, 1197 жителей отдаленного села Кара-Холь Бай-Тайгинского района Республики Тыва стали первыми ее участниками, сообщает оргкомитет Всероссийской переписи населения.

«Село Кара-Холь расположено в 300 километрах от столицы Тывы — города Кызыла — у слияния рек Тапсы и Алаш. Весной и летом уровень рек поднимается, а зимой на перевалах образуются сугробы, поэтому лучшее время для проведения переписи населения здесь — октябрь», — говорится в сообщении.

Перепись в районе проходит в тесном взаимодействии с местными органами власти. Как и жители, они заинтересованы в успехе мероприятия, которое позволяет точно выявить изменения в составе населения и другие важные данные для дальнейшего развития территории. Переписчики получили помощь с транспортом и размещением во время экспедиции.

В Кара-Холе в октябре работали четыре переписчика, каждый из них ранее прошел специальное обучение. Несмотря на отдаленность и отсутствие постоянной дороги и райцентра, село достаточно большое. Только в основной его части, как подтвердилось, сейчас проживает 1197 человек. Еще предположительно полсотни — на дальних чабанских стоянках. Туда переписчики отправятся на моторных лодках, чтобы найти и учесть всех оставшихся сельчан, даже ведущих уединенный образ жизни вдали от цивилизации.

Первые итоги уже можно подвести. Если выяснится, что чабанов не более пятидесяти, то окажется, что население села за 10 лет сократилось на 10%. По данным последней переписи, в Кара-Холе проживали 1395 человек. Кстати, больше половины из них (52%) — женщины. Также перепись 2010 года показала, что сельчане в Тыве активно переселяются в города и составляют уже меньшую часть населения региона.

Всего же с октября 2020 года по июнь 2021 года планируется переписать жителей примерно 2,6 тысячи населенных пунктов более чем в 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов страны — Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.