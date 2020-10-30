РИАМО - 30 окт. Мосгосэкспертиза согласовала проект, по которому отремонтируют дореволюционный дом на Тверской улице в центре столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.

В ремонтные работы включены обновление козырька над входом, ремонт бетонного крыльца, окрашивание фасада, карнизов, элементов декора, цоколя, а также внешних оконных откосов. В процессе работ облицовочная плитка будет заменена аналогичной на стенах, ступенях и площадке крыльца, которая располагается с черного хода. Рабочие произведут установку флагодержателей и информационной таблички.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта восьмиэтажного дома в Тверском районе, построенного в 1912 году по индивидуальному проекту», — сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Ремонт в многоквартирном доме № 29, корпус 2 на Тверской улице предполагает восстановление вентиляционных шахт, обновление покрытия кровли и ограждений из металла. В процессе работ заменят утеплитель на чердаке, ходовые доски и деревянные приставные лестницы. В подвале будет произведена полная внутренняя отделка помещений.

«Внутри здания пройдет ремонт подъезда, лестничных площадок, клеток черных ходов. Проект предполагает обновление стен, потолков и замену напольного покрытия. Будут восстановлены перила, размещена новая плинтусная плитка, появятся информационные таблички на этажах и новый информационный щит в подъезде», – говорится в сообщении.

В план также входит полное обновление системы наружного водостока, замена дверей и окон в местах общего пользования.

После того, как работы подойдут к концу, начнется восстановительный ремонт по всему объему здания. Изменение планировки самих помещений не планируется.