РИАМО - 30 окт. Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, российский боец смешанных единоборств (MMA) Умар Нурмагомедов выздоровел и вернулся в Россию, сообщает Газета.ru.
В октябре Умара госпитализировали в больницу Дубая. Из-за этого сорвался его дебют в UFC, запланированный на 24 октября.
«Россиянин показал в Instagram видео с велосипедной тренировки», — отмечается в материале.
Брат чемпиона победил в 12 из 12 проведенных боев в MMA.
Ранее Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэйджи, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии