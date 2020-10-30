РИАМО - 30 окт. Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, российский боец смешанных единоборств (MMA) Умар Нурмагомедов выздоровел и вернулся в Россию, сообщает Газета.ru.

В октябре Умара госпитализировали в больницу Дубая. Из-за этого сорвался его дебют в UFC, запланированный на 24 октября.

«Россиянин показал в Instagram видео с велосипедной тренировки», — отмечается в материале.

Брат чемпиона победил в 12 из 12 проведенных боев в MMA.

Ранее Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэйджи, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.​