РИАМО - 30 окт. В Подмосковье выявили три налоговые льготы, которые фактически остались не востребованными за 2019 год, а также были низко востребованы в предыдущие годы, их планируют отменить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В 2019 году в Подмосковье налоговыми льготами воспользовались 331 организация и более 200 тысяч физлиц. Общая сумма налоговых расходов составила 10,4 миллиарда рублей.

«Налоговые расходы в целом у нас признаны эффективными по отчету за прошлый год. На 1 рубль налоговых расходов, имеющих стимулирующий характер, приходится 5,74 рубля налоговых платежей в консолидированный бюджет Московской области от пользователей налоговых льгот или вычетов, предусмотренных законодательством», — сказала министр экономики и финансов региона Нина Масленкина.

По словам министра, выявлено три налоговые льготы, которые фактически остались не востребованными за 2019 год, а также были низко востребованы в предыдущие годы.

Среди них: льготы, предоставляемые организациям, участниками которых являются общественные организации инвалидов; льготы, предоставляемые товариществам собственников жилья; льготы, предоставляемые организациям, реализующим инвестиционные проекты по строительству и последующей эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления.

Масленкина отметила, что с 2021 года данные льготы предлагается отменить. Законопроекты уже разработаны правительством Московской области. В ближайшее время они будут внесены на рассмотрение в Мособлдуму.