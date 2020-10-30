РИАМО - 30 окт. В Подмосковье выявили три налоговые льготы, которые фактически остались не востребованными за 2019 год, а также были низко востребованы в предыдущие годы, их планируют отменить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
В 2019 году в Подмосковье налоговыми льготами воспользовались 331 организация и более 200 тысяч физлиц. Общая сумма налоговых расходов составила 10,4 миллиарда рублей.
По словам министра, выявлено три налоговые льготы, которые фактически остались не востребованными за 2019 год, а также были низко востребованы в предыдущие годы.
Среди них: льготы, предоставляемые организациям, участниками которых являются общественные организации инвалидов; льготы, предоставляемые товариществам собственников жилья; льготы, предоставляемые организациям, реализующим инвестиционные проекты по строительству и последующей эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления.
Масленкина отметила, что с 2021 года данные льготы предлагается отменить. Законопроекты уже разработаны правительством Московской области. В ближайшее время они будут внесены на рассмотрение в Мособлдуму.
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