РИАМО - 30 окт. Певица Глюкоза выставила вакансию ассистента с зарплатой 35 тысяч рублей, при этом требование к кандидату расписаны на несколько страниц, сообщает kp.ru.

Наталья Ионова ищет москвичку до 26 лет, которая свободно владеет английским, имеет похожий опыт работы, будет полностью вовлечена в работу, нигде не учится, не имеет детей и умеет решать сложные вопросы.

«В обязанности ассистента входит составление рабочего графика звезды, закупка косметики, одежды и прочих мелочей, бронирование столиков в ресторанах, номеров в гостиницах и авиабилетов, контакт со всем обслуживающим персоналом — парикмахерами, визажистами, педагогами, составление маршрута с учетом пробок и графика водителей, запись ко врачам и знание медкарты, сопровождение на всех мероприятиях и ведение переговоров от имени артистки», — отмечается в материале.

Визажист, который работает с Наташей Королевой, Региной Тодоренко, Валерией, Ольгой Бузовой, Оксаной Самойловой и многими другими, получает 30 тысяч рублей за выезд. В случае сопровождения весь день к этой сумме прибавляется еще 50 тысяч.

Личный стилист Филиппа Киркорова зарабатывает пять тысяч рублей в час. Собрать новый гардероб он поможет за 50 тысяч рублей плюс расходы на покупки. Примечательно, что через два года работы с певцом его стилист купил квартиру в Москве.



40-минутный массаж для артиста может обойтись в 5 тысяч рублей, занятия с педагогом для ребенка – до 3,5 тысяч рублей, домработница – 75-150 тысяч рублей.