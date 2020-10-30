РИАМО - 30 окт. Певица Глюкоза выставила вакансию ассистента с зарплатой 35 тысяч рублей, при этом требование к кандидату расписаны на несколько страниц, сообщает kp.ru.
Наталья Ионова ищет москвичку до 26 лет, которая свободно владеет английским, имеет похожий опыт работы, будет полностью вовлечена в работу, нигде не учится, не имеет детей и умеет решать сложные вопросы.
Визажист, который работает с Наташей Королевой, Региной Тодоренко, Валерией, Ольгой Бузовой, Оксаной Самойловой и многими другими, получает 30 тысяч рублей за выезд. В случае сопровождения весь день к этой сумме прибавляется еще 50 тысяч.
Личный стилист Филиппа Киркорова зарабатывает пять тысяч рублей в час. Собрать новый гардероб он поможет за 50 тысяч рублей плюс расходы на покупки. Примечательно, что через два года работы с певцом его стилист купил квартиру в Москве.
40-минутный массаж для артиста может обойтись в 5 тысяч рублей, занятия с педагогом для ребенка – до 3,5 тысяч рублей, домработница – 75-150 тысяч рублей.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии