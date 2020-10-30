РИАМО - 30 окт. Получатели грантов «Агростартап» 2019 года проинформировали министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области о текущей ситуации с освоением средств господдержки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В министерстве состоялось совещание с получателями гранта в режиме видеоконференцсвязи.
Он добавил, что такой диалог позволяет выявить замечания по расходованию средств гранта и устранить их во время реализации проекта. После совещания было принято решение о проведении аналогичных мероприятий по остальным направлениям грантовой поддержки.
Особое внимание уделяется недопустимости нарушения условий предоставления грантовой поддержки и необходимости выполнения предусмотренных соглашением обязательств.
«Хочу напомнить, что в прошлом году в Подмосковье было предоставлено 55 грантов на общую сумму 406,1 миллиона рублей. В том числе выделено 18 грантов «Агростартап» на 63,5 миллиона рублей», — заключил Разин.
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