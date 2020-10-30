РИАМО - 30 окт. Получатели грантов «Агростартап» 2019 года проинформировали министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области о текущей ситуации с освоением средств господдержки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве состоялось совещание с получателями гранта в режиме видеоконференцсвязи.

«Во встрече приняли участие представители восьми фермерских хозяйств и одного кооператива - получатели грантов «Агростартап» в прошлом году. Обсуждались проблемы, которые возникли при использовании средств грантовой поддержки», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что такой диалог позволяет выявить замечания по расходованию средств гранта и устранить их во время реализации проекта. После совещания было принято решение о проведении аналогичных мероприятий по остальным направлениям грантовой поддержки.

Особое внимание уделяется недопустимости нарушения условий предоставления грантовой поддержки и необходимости выполнения предусмотренных соглашением обязательств.

«Хочу напомнить, что в прошлом году в Подмосковье было предоставлено 55 грантов на общую сумму 406,1 миллиона рублей. В том числе выделено 18 грантов «Агростартап» на 63,5 миллиона рублей», — заключил Разин.