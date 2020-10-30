РИАМО - 30 окт. Обвиняемый в организации убийства по найму главы города Дзержинский в 2006 году и других преступлениях предстанет перед судом, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

27 марта 2006 года обвиняемый предложил двум знакомым совершить убийство за 8 тысяч долларов США.

«Для совершения преступления обвиняемый незаконно приобрел автоматическое огнестрельное оружие с глушителем, снаряженное не менее чем 16 патронами, которое незаконно хранил, носил при себе и перевозил по территории Москвы и Московской области», - говорится в сообщении.

29 марта обвиняемый сообщил исполнителям точное место и время, где на следующий день будет находиться их цель. Речь шла о намеченном его участии в прямом эфире в телевизионной программе в телестудии информационного центра. Убийство должны были совершить после эфира.

«30 марта 2006 года сообщники посмотрели в прямом эфире телепередачу с участием предполагаемой жертвы, запомнив при этом его внешность, а вечером один из них произвел не менее 16 выстрелов в грудь, голову и конечности потерпевшего», - добавляется в сообщении.

Смерть мужчины наступила на месте от множественных огнестрельных ранений.

Кроме того, в 2000 году обвиняемый и его подельники совершили покушение на убийство столичного бизнесмена, владеющего автосервисом.

Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, от дачи показаний отказался. Уголовное дело будет направлено в Московский областной суд.