РИАМО - 30 окт. В пилотных библиотеках проекта «Библиотека – современное общественное пространство» начинаются регулярные квартирники — творческие встречи жителей Подмосковья в неформальной обстановке, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«Первый квартирник после ремонта проведут в Клеменьтевской библиотеке в Сергиевом Посаде 31 октября. Играете на гитаре, аккордеоне или диджериду, сочиняете стихи или поете — приходите поделиться своим талантом, помузицировать и послушать других. Мероприятие начнется в 19:00», — говорится в сообщении.
Приглашают всех, кто увлекается музыкой, поэзией и прозой, кино, историей или стенд-ап импровизацией.
От официальных концертов квартирники отличаются домашней атмосферой и непринужденностью общения.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии