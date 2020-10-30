«Первый квартирник после ремонта проведут в Клеменьтевской библиотеке в Сергиевом Посаде 31 октября. Играете на гитаре, аккордеоне или диджериду, сочиняете стихи или поете — приходите поделиться своим талантом, помузицировать и послушать других. Мероприятие начнется в 19:00», — говорится в сообщении.