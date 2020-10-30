РИАМО - 30 окт. С начала режима самоизоляции уровень оборота российского фудтех-рынка вырос в два раза и до сих остается на этом уровне, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Деньги».

«ЮKassa», «Кухня на районе», СберМаркет и холдинг по производству рационов готового питания Performance Group провели совместное исследование по фудтех-рынку. За несколько месяцев локдауна он прошел путь, на который в обычных условиях ему понадобилось бы не меньше года.

«Этот год выработал у людей привычку заказывать через интернет еду, продукты и готовые рационы. Во время режима самоизоляции заметно выросли в целом обороты, количество платежей и средние чеки сервисов доставки еды, которые работают с «ЮKassa» (ранее «Яндекс.Касса»), платежным решением компании «ЮMoney», — говорится в сообщении.

Средний чек за готовую еду, оплаченную через «ЮKassa», в январе-марте этого года составлял 600 рублей. Но уже в апреле он вырос в два раза — до 1,2 тысячи рублей и оставался таким почти до конца лета. Со второй недели августа этот показатель продолжил увеличиваться и в октябре составил 1666 рублей.

Аналитики «Кухни на районе» отметили, что активность пользователей зависит от времени дня. Так, в апреле на 20% выросло число утренних заказов завтраков. После отмены режима самоизоляции эта тенденция сохранилась: на завтраки по-прежнему приходятся 21-23% от всего оборота платежей в сервисе. При этом на заказы в обеденное время стабильно приходится 50% оборота сервиса, на ужины — порядка 30%.

В первом квартале этого года оборот СберМаркета вырос в пять раз, во втором — в 15,6 раза. Режим самоизоляции дал возможность многим россиянам оценить преимущества доставки продуктов и привычка пользоваться этой услугой сохранилась даже после завершения самоизоляции.

Удобство, безопасность и удовлетворение запроса на здоровый образ жизни стали ключевыми факторами для развития фудтеха в этом году. По оценкам Performance Group, к концу 2020 года рынок доставки готовых рационов питания в России вырастет на 15-20% — до 10-11 миллиардов рублей.