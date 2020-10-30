РИАМО - 30 окт. В Можайском округе недалеко от Занинского водохранилища обнаружили семью из пяти обыкновенных белок-летяг, которые включены в Красную книгу Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее появление белок-летяг недалеко от Занинского водохранилища не регистрировалось, однако это не помешало целой семьей зверьков резвиться в лесном массиве. Белки-летяги включены в Красную книгу Подмосковья и тяготеют к старым и малонарушенным лесным территориям. По мнению биологов, они появились более 20 миллионов лет назад в период миоцена.

«В России обитают несколько подвидов обыкновенной летяги. В Московской области чаще всего встречается обыкновенная летяга. Она ведет, в основном, сумеречный и ночной образ жизни, но в некоторые периоды своей жизни бывает активна и днем», – говорится в сообщении.

Рацион питания зверька состоит преимущественно из растительной пищи. Они лакомятся семенами шишек, ольховыми и березовыми шишками, ягодами и не особенно бояться людей.

При обнаружении жилища животного или его самого необходимо сообщить об этом в министерство экологии по ссылке. Это необходимо для того, чтобы точка с местом обнаружения зверька была занесена в базу данных редких видов Московской области.