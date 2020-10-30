РИАМО - 30 окт. С пятницы роботы-официанты работают в двух столичных кофейнях сети «Шоколадница», получить заказ от робота можно в торговом центре «Метрополис» и в Климентовском переулке, говорится в сообщении пресс-службы сети.​

«Данная система предназначена исключительно в помощь нашим официантам, ведь все мы понимаем, что заменить живого человека, несмотря на стремительное развитие робототехники, все еще невозможно, и вряд ли будет возможно в принципе», - сказал операционный директор ГК «Шоколадница» Юрий Владыкин.

По его словам, новинка поможет доставлять гостям заказы и забирать со стола грязную посуду, при этом робот может разносить сразу несколько подносов. Официант указывает на роботе подносы и столы, после чего робот выполняет поручение.

На панели робота могут отображаться эмоции: счастье, грусть, лень или злость.

Система обладает функциями искусственного интеллекта и в будущем сможет поддерживать беседу с посетителями, а также принимать заказ.