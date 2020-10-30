РИАМО - 30 окт. С пятницы роботы-официанты работают в двух столичных кофейнях сети «Шоколадница», получить заказ от робота можно в торговом центре «Метрополис» и в Климентовском переулке, говорится в сообщении пресс-службы сети.
По его словам, новинка поможет доставлять гостям заказы и забирать со стола грязную посуду, при этом робот может разносить сразу несколько подносов. Официант указывает на роботе подносы и столы, после чего робот выполняет поручение.
На панели робота могут отображаться эмоции: счастье, грусть, лень или злость.
Система обладает функциями искусственного интеллекта и в будущем сможет поддерживать беседу с посетителями, а также принимать заказ.
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