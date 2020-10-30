РИАМО - 30 окт. На участке второго Московского центрального диаметра изменится график движения поездов из-за строительства нового вокзала станции Каланчевская и укладки дополнительных путей для МЦД-2 и будущего МЦД-4, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Ежедневно с 13:00 до 15:00 не будет движения на участке Курская — Дмитровская. На остальных участках диаметра в это время поезда будут ходить с увеличенными интервалами», — отмечается в материале.

Также в ночь на 2, 3, 4, 6, 7, 9 ноября с 22:40 до 03:20 изменится график поездов из-за укладки путей.

На участке Курская — Каланчевская поезда будут курсировать по одному пути с увеличенным интервалом.

Масштабные работы проводятся по развитию центрального участка D2 и D4, здесь появятся два дополнительных пути, проводятся работы по развитию инженерных сетей и коммуникаций, реконструкции путепроводов и станции Каланчевская. Она в будущем станет транспортным хабом.