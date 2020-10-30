РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Сборная Московской государственной академии физической культуры, расположенной в городском округе Люберцы, завоевала второе место в финале Серебряной лиги всероссийских соревнований по мини-футболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Турнир прошел в рамках проекта «Мини-футбол в вузы». В финале соревнований сборная МГАФК одержала победу над командой из Южного федерального университета, завоевав второе место», - говорится в сообщении.

Всего в турнире участвовали 15 команд, разделенные по результатам жеребьевки на три группы. Сборная МГАФК выступила в группе «А», которая объединила футбольные команды вузов Казани, Воронежа, Уфы и Иркутска.

Финал Серебряной лиги соревнований по мини-футболу завершился 30 октября.