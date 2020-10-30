РИАМО - 30 окт. Подмосковные театры готовы показать тематические программы, концерты, репетиции и спектакли в режиме онлайн во время «Ночи искусств», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В предверии премьеры спектакля «Дядя Ваня» в постановке Сергея Безрукова Московский Губернский театр проведет совместный эфир с Домом-музеем Антона Павловича Чехова в Ялте.

«Московский областной государственный театр кукол пригласит на прямой эфир «Искусство объединяет», а областной театр драмы и комедии – на спектакль «Фальшивая нота», – говорится в сообщении.

Порадовать зрителей готовится и Областной государственный театр юного зрителя, подготовивший тематический семейный интерактивный праздник «Лето господне». Желающим провести время в компании театра представится возможность окунуться в мир старой Москвы конца XIX - начала XX века. В эфире также пройдет мастер-класс по гриму.

В рамках «Ночи искусств» подготовлены беседы с актерами «Встреча пьесы и театра. Как это бывает?», которая пройдет в Мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ» и интервью с актерами Солнечногорского театра «Галатея».

Драматический театр «Стрела» для детей и взрослых в Жуковском представит программу «Мечты сбываются», в которую войдут стихи, песни, отрывки из любимых пьес.

В Дмитровском драматическом театре «Большое Гнездо» пройдет онлайн-спектакль «Смешные деньги» по пьесе Р. Куни, а в Серпуховском музыкально-драматическом театр покажут «Проснись и пой». Проведение онлайн-спектакля также запланировано в Истринском драматическом театре, где будет показан «Дон Хуан» Тирсо де Молина. Репетицию спектакля «Преступление и наказание» продемонстрируют в эфире Сергиево-Посадского драматического Театра-студии «Театральный ковчег».

Театрально-концертный центр «Щелковский театр» проведет для зрителей онлайн-концерт «Вдохновение ночи», а Экспериментальный музыкально-драматический театр города Жуковский представит программу «Песни и танцы народов мира».

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября. Помимо театров Подмосковья в ней примут участие детские школы искусств и колледжи региона.