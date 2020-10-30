РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. В графике дезинфекции в домах микрорайона Силикат Котельников будут отражать конкретное время проведения работ, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Сотрудники управления жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации Котельников провели проверку по обращениям жителей домов 4, 7, 21, 23, 26 микрорайона Силикат на отсутствие проведения уборки и дезинфекции в подъездах. Жители в своих обращениях пишут о том, что не видят, когда проводится дезинфекция.

«Для того, чтобы жители смогли убедиться, что дезинфекция проводится, управляющей организации Котельников рекомендовано в графике проведения дезинфекции отражать конкретное время ее проведения, а не временной интервал», - говорится в сообщении.

При проведении проверки было установлено, что уборка и дезинфекция проводятся в соответствии с графиками.