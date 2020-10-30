РИАМО - 30 окт. Продажи билетов на электрички Центральной пригородной пассажирской компании по безналичному расчету выросли на фоне пандемии коронавируса, таким способом приобретается 35% всех билетов компании, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Мы стремимся экономить время наших пассажиров. Использование новейших технологий позволяет совершить, в том числе и покупку билета, всего за несколько секунд. Так, каждый пассажир может выбрать удобный для него способ оплаты. Мы и ранее наблюдали популярность безналичного расчета, однако на фоне пандемии переход к безналичным платежам стал более заметным, таким образом совершается 35% всех покупок», – сказал исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев.

За девять месяцев стационарные кассы продали свыше 90 миллионов билетов, а билетопечатающие автоматы – 67,5 миллионов, что равно 54% и 41% продаж соотвественно. Также 4% билетов было приобретено напрямую у кассиров-контролеров, которые продали их количестве близком к отметке в 6 миллионов проездных. В названном периоде общее число проданных билетов составило 165,8 миллиона.

Рост отмечается и в приобретении проездных документов посредством мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК», а также на официальном сайте компании. Средняя цифра покупки через приложение составляет 145 тысяч проездных, однако в сентября текущего года она достигла отметки в 240 тысяч, продемонстрировав рост в 22% продаж по сравнению с сентябрем 2019 года.

В общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.