РИАМО - 30 окт. Продажи билетов на электрички Центральной пригородной пассажирской компании по безналичному расчету выросли на фоне пандемии коронавируса, таким способом приобретается 35% всех билетов компании, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.
За девять месяцев стационарные кассы продали свыше 90 миллионов билетов, а билетопечатающие автоматы – 67,5 миллионов, что равно 54% и 41% продаж соотвественно. Также 4% билетов было приобретено напрямую у кассиров-контролеров, которые продали их количестве близком к отметке в 6 миллионов проездных. В названном периоде общее число проданных билетов составило 165,8 миллиона.
Рост отмечается и в приобретении проездных документов посредством мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК», а также на официальном сайте компании. Средняя цифра покупки через приложение составляет 145 тысяч проездных, однако в сентября текущего года она достигла отметки в 240 тысяч, продемонстрировав рост в 22% продаж по сравнению с сентябрем 2019 года.
В общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.
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