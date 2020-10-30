РИАМО - 30 окт. Руководство ООО «Центрпромснаб» признано виновным в уклонении от уплаты налогов в размере 440 миллионов рублей, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ирина Аванесова и Вадим Зябликов, являясь руководителями фирмы по продаже труб на территории РФ, заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками. После этого они вносили заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации.

«Приговором суда Аванесовой и Зябликову назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала Иванова.

Также удовлетворен гражданский иск налогового органа на сумму свыше 440 миллионов рублей.